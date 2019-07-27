التجمع يعلن عدم مشاركته في مؤتمر المشتركة الصحافي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الأمين العام ورئيس قائمة التجمّع الوطني الديمقراطي، د. مطانس شحادة، اليوم السبت، عدم المشاركة في المؤتمر الصحافي الذي يعقد اليوم في مدينة الناصرة، وكان من المفترض أن يعلن عن انطلاق القائمة المشتركة.

وفي رسالة رسميّة أبرقها للنواب أيمن عودة ومنصور عبّاس وأحمد طيبي، طالب بتأجيل المؤتمر الصحافي المقرر عقده الآن في الناصرة بشأن القائمة المشتركة.

وجاء في رسالة شحادة أنه في أعقاب التطورات الأخيرة المتعلقة بالقائمة المشتركة، فإن اللجنة المركزية للتجمّع ستجتمع للبت نهائيًا في موضوع القائمة المشتركة. وعليه، فقد طالب بتأجيل المؤتمر الصحافي وتحديد موعد جديد بالتنسيق بين الأحزاب الأربعة.

وقال د. شحادة إن التجمع كان دائما حريصا على المشتركة، وأرسل رسالة إلى الأحزاب مفادها "أنه لن يشارك في المؤتمر، وسيعرض الاقتراحات والتطورات على اللجنة المركزية وهي المخولة في اتخاذ القرارات"، مشيرا إلى أن مركزية التجمع ستجتمع يوم غد، الأحد، وأن "كل الأحزاب تعرف هذا الموقف".