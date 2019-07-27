العالم ينعى السبسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى رؤساء الدول العربية والغربية الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي إثر رحيله عن عمر ناهز 93 عاما.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كتب معزيا: "تعازينا للشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.. قاد تونس في أحرج أوقاتها بحكمة وروية واقتدار.. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه.. وألهم شعبه وأهله الصبر والسلوان وحفظ الله تونس وشعبها وأرضها دائما وأبدا".

ونعاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قائلا: "خالص تعازينا للشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.. وإذ نعرب عن مواساتنا إلى أسرة الفقيد ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. ويديم على تونس وشعبها الأمن والاستقرار".

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ونعاه الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية- رحمه الله- وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد وشعب الجمهورية التونسية الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظكم من كل سوء إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شهد الجنازة اليوم: "لقد رحل الرئيس الباجي قايد السبسي في اليوم الذي تحتفل فيه بلاده بعيد الجمهورية، وكأن قدره مرتبط بقدر تونس، فقدت فرنسا صديقا، وفقدت الجمهورية التونسية قائدا شجاعا ترأس بلاده في فترة أساسية وفارقة من تاريخها".