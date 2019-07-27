مليشيا الحوثي تحرق وتتلف 23 طنا من المساعدات الأممية

أعلنت اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، السبت، أن مليشيا الحوثي الانقلابية أحرقت 8 أطنان من المساعدات الإنسانية في محافظة ريما شمالي البلاد.

وكشف بيان صادر عن اللجنة، أن المليشيا تسببت في إتلاف قرابة الـ15 طنا من المواد الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالمحافظة.

وأفادت اللجنة، أن المليشيا الانقلابية قامت بإحراق 8 أطنان من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي لعدد من المستحقين بريمة.

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وأضاف البيان أن "المليشيا (الإرهابية) منعت برنامج الأغذية العالمي من توزيع المساعدات في بعض المناطق بمحافظة ريمة، ما أدى إلى تعرض 14.8 طن متري من القمح إلى التلف".

وطالبت اللجنة اليمنية، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، بالتدخل العاجل والتحقيق في هذه الحوادث، ورفع التقارير إلى مجلس الأمن.

وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة وحازمة تحد من الانتهاكات الجسمية التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحق العملية الإغاثية.

وارتكب الانقلابيون سلسلة انتهاكات بحق العمل الإغاثي في محافظات عدة، ما دفع برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق تقديم المساعدات بشكل جزئي في العاصمة صنعاء.

وسبق أن اتهمت تقارير أممية مليشيا الحوثي، بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى وبيعها في الأسواق وتحويل مسارها إلى غير المستحقين.