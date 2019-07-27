مصر ترجئ تسليم تقرير الطب الشرعي للقتيل الفلسطيني زكي مبارك

أرجأت مصر، السبت، تسليم تقرير الطب الشرعي للقتيل الفلسطيني زكي مبارك، الذي توفي بالسجون التركية واتهمت أسرته السلطات في أنقرة بقتله، إلى نهاية الأسبوع الجاري.



وقال محامي الأسرة شريف غنيم لـ"العين الإخبارية" إن "نيابة حوادث شرق القاهرة أرجأت تسليم تقرير الطب الشرعي إلى المكتب الفني للنائب العام المصري إلى نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح غنيم أن الإرجاء يعود لعدم الانتهاء من تفريغ تقرير الطب الشرعي، مشيراً إلى أن النائب العام سيسلم نسخة من التقرير النهائي إلى السلطات الفلسطينية برام الله، فضلا عن تسلم أسرة القتيل نسخة موثقة منه.

وناشد شقيق القتيل الفلسطيني زكريا مبارك السلطات المصرية تسلم نسخة من التقرير تمكّنه من التوجه بها إلى المحاكم الدولية.

وفي تصريح خاص عبر الهاتف، قال مبارك لـ"العين الإخبارية": نطالب السلطات المصرية بسرعة الانتهاء من التقرير وتسليمنا نسخة منه خاصة أننا كأسرة زكي من طالبنا بتشريح الجثمان ونقلناه على نفقتنا الخاصة، ونريد أن نتوجه بهذا التقرير إلى المحاكم الدولية لإدانة نظام أردوغان".

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ووفق محامي الأسرة فإن تقرير الطب الشرعي توصل يقينا إلى سبب الوفاة والأدوات المستخدمة في قتله وتاريخ وقوع الجريمة.





وكان مصدر قضائي مصري كشف النقاب عن أن القاهرة ستسلم السلطة الفلسطينية، السبت، تقرير الطب الشرعي الخاص بزكي مبارك الذي قتل في السجون التركية.

وأوضح المصدر لـ"العين الإخبارية" أن "تقرير الطب الشرعي أثبت آثار تعذيب على جسد زكي مبارك، ويرجح مقتل الشاب الفلسطيني في سجون تركيا وليس انتحاره".

وشدد المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، على أن آثار الحبل على رقبة القتيل الفلسطيني حدثت بعد الوفاة، وليس قبلها، ما ينفي مزاعم تركيا بأن الرجل انتحر.

واختفى الفلسطيني الدكتور زكي مبارك من تركيا مطلع أبريل/نيسان الماضي، وبعد 17 يوماً أعلنت سلطات أردوغان اعتقاله، وبعد أيام أعلنت أنه قتل منتحراً، إلا أن عائلته اتهمت أنقرة بتعذيبه حتى الموت.