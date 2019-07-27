انتصارات جديدة للجيش الليبي وتقدم مستمر في محاور طرابلس

قال مصدر عسكري بالجيش الليبي إن القوات المشاركة في عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من الإرهابيين تحقق انتصارات جديدة مع تقدم مستمر في جميع محاور طرابلس.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن الجيش الوطني الليبي سيطر على عدة تمركزات جديدة، أهمها طريق الإصفاح الرابط بين محوري المطار والسواني، بالإضافة لالتحام القوات في المحورين.





كما قامت القوات المسلحة العربية الليبية بتمشيط جسر الفروسية والمناطق المحيطة، فيما سيطرت قوات اللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد على المناطق بين جامع خلة الفرجان ما أدى لهروب المليشيات إلى ما بعد سوق القلعة.

وتمكنت القوات وفق المصدر العسكري من السيطرة على منطقة استراتيجية مهمة وهي شارع الخلاطات؛ إذ تسهل مع السيطرة على كوبري الخزانات ومعسكر اليرموك من توغل القوات باتجاه معسكر حمزة ومشروع الهضبة شمالاً.

وأضاف المصدر أن العمليات العسكرية قضت على عدد من قيادات المليشيات أهمها مقتل القائد الميداني بمليشيا الحلبوص محمد بوشعالة داخل معسكر النقلية، إضافة إلى أسر عدد آخر من عناصر المليشيات.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، صباح اليوم السبت، سيطرته الكاملة على معسكر النقلية بطريق المطار جنوبي طرابلس.

Advertisements





وكشف المركز الإعلامي للواء 73 مشاة في بيان، السبت، عن تعزيز تقدم القوات نحو قلب العاصمة، بسيطرة كاملة على معسكر النقلية جنوبي طرابلس.

وأوضح البيان أن قوات اللواء 73 مشاة، وكتيبة عقبة بن نافع، وكتيبة 127 مشاة، وكتيبة 136 مشاة سيطرت على المعسكر الذي يقع في الجزء الجنوبي من العاصمة.

وتابع البيان: "اشتبكت قواتنا منذ الصباح الباكر مع المليشيات بالقرب من جسر الفروسية بعد السيطرة الكاملة على معسكر النقلية".





وأشار إلى أن اللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد تتقدم منذ الساعات الأولى لفجر اليوم السبت، باتجاه معسكر حمزة، وعلى يمين مشروع الدوائر، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

وكان اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة التابع للجيش الوطني الليبي، أكد أن جميع المحاور المؤدية لقلب العاصمة طرابلس تشهد تقدماً بخطى ثابتة، وأن المليشيات المسلحة في حالة انهيار ملحوظ.

وتابع "المنصوري"، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن قوات الجيش الوطني الليبي تتقدم بطرق مدروسة لمنع وقوع أي أخطاء ينتج على إثرها أي أضرار للمدنيين.