صحيفة: مهرجان ليوا للرطب يعمق الاهتمام الإماراتي التاريخي بالنخيل وزراعته

أكدت صحيفة خليجية، أنه خلال 15 عاماً من مسيرته، استطاع مهرجان ليوا للرطب الذي يقام سنوياً، أن يكون منصة جامعة لجميع الجهات والخبراء والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاجه من أنواع الرطب والتمور من داخل الدولة وخارجها، ناهيك عن ترسيخ التظاهرة بوصفها محطة في خريطة السياحة بالدولة.

وأوضحت الصحيفة ان المهرجان، يعمق الاهتمام الإماراتي التاريخي بالنخيل وزراعته، والذي امتد من جيل لآخر، على أن ما يميز مهرجان ليوا اهتمامه بإبراز عملية الإنتاج لهذه الثمرة من بدايتها، وتشجيع الوسائط العلمية المعنية بزراعة النخيل بوجه عام، من خلال الجوائز القيمة المقدمة سنوياً لمنتجي الرطب وأصحاب المزارع، وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات للزراعة لضمان نوعية راقية من المحصول.

و لفتت إلى ان المهرجان يتطور بشكل سنوي من خلال ابتكار أفكار خلاقة، وتحديداً ما يرتبط منها بقيم وتراث المجتمع الإماراتي المستمدة من حياة الأوائل، إذ تحرص دوائر ومؤسسات عديدة على وجود أجنحتها بشكل دائم، لما يوفره المهرجان من فرصة للتعريف بجهودها وإنجازاتها، سواء في دعم عملية زراعة النخيل أو تسويق المنتجات أو مجالات أخرى ذات علاقة.

و اختتمت صحيفة الاتحاد افتتحايتها منوهة ان سبعة ملايين درهم، يرصدها مهرجان ليوا الذي يختتم أعماله اليوم، موزعة على 223 جائزة ذات ارتباط مباشر بالتشجيع على هذا النوع من الزراعة، وتحسين آلية إنتاج الرطب، مكنته من أن يصبح أيضاً بيت خبرة ومقراً في منطقة الخليج التي تنتشر فيها أشجار النخيل وتضم نخبة من المختصين الحريصين على الوجود في فعالياته السنوية.