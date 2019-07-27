صحيفة: أبوظبي تؤكد علو شأنها ومكانتها المتميزة والمتفردة

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان "أبوظبي.. العالم في مدينة" ..إن أبوظبي تؤكد علو شأنها ومكانتها المتميزة والمتفردة كواحدة من أفضل المدن الثقافية على المستوى العالمي، بعد أن نجحت في جعل الثقافة شأناً وطنياً عاماً ومن أساسيات بناء الأجيال وتنميتهم، ومواقفها الداعمة للكثير من المبادرات التي تعنى بالكنوز الثقافية والمعرفية وضرورة الحفاظ عليها كإرث إنساني لا يقدر بثمن.

ولفتت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - الى ان حلول أبوظبي على قائمة أبرز المدن الثقافية في العالم وفقا لتصنيف موقع "سكاي سكانر" ضمن 5 وجهات متميزة تساهم في توسيع آفاق المسافرين وواحدة من أكثر الوجهات الثقافية تميزاً، هو نتيجة جهود ورؤية استثنائية يشرف عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي عمل على إنجاز مشاريع استثنائية وغير مسبوقة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط والعالم، بالإضافة لاحتضانها الكثير من الصروح مثل متحف "لوفر أبوظبي" و المسارح وجامع الشيخ زايد الكبير، والجامعات ، يضاف إلى ذلك تنوع ثقافي عبارة عن لوجود عشرات الجنسيات في العاصمة أبوظبي وكافة أرجاء الدولة، مما منح مجتمعها تعدداً يرسخ الثقافة والتعايش والسلام والانفتاح والكثير من الصفات التي جعلت أبوظبي عنواناً مشرفاً للتقدم والقدرة على إيجاد مزيج من التنوع الذي يثري تجربتها كعاصمة عالمية للإنسانية والثقافة وكل ما يميز أي مجتمع متقدم وحضاري.

و اختتمت صحيفة الوطن افتتاحيتها مؤكدة ان مثل هذه الإنجازات التي تميز أبوظبي، ليست مرحلية ولا يمكن أن تكون كافية لإرضاء طموحها في المزيد من الريادة، بل هي مسؤولية كبيرة ومضاعفة، لأن نهضة أبوظبي وما تمثله عالمياً من صدارة، هي نموذج يحتذى وقدوة لجميع مدن العالم وعواصم الدول التي تريد التقدم وتؤمن أن الثقافة لا يمكن أن تروي ظمأ من يؤمنون بها ودائماً سوف يطلبون المزيد.