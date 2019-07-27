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مقتل 20 مسلحا من طالبان في غارات جوية أمريكية في أفغانستان

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قُتل 20 مسلحا على الأقل من حركة طالبان في غارات جوية نفذتها قوات أمريكية في إقليم غزني جنوب شرق البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكر فيلق الرعد رقم 203 في بيان أن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية في بلدتي "سيد والي" و"مارواردا" بمنطقة "قره باغ" أمس الجمعة.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 20 مسلحا من طالبان، من بينهم 5 مواطنين باكستانيين.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر فيلق الرعد 203 أن الغارات الجوية دمرت أيضا ثلاث مركبات.

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وذكر فيلق الرعد أن القوات الأفغانية قتلت أربعة مسلحين من طالبان وأصابت 5 آخرين خلال عملية بإقليم باكتيا.

وأضاف فيلق الرعد أن قوات الأمن صادرت قاذفة صواريخ وبندقية طراز "إيه.كيه47-" وثلاث درجات بخارية خلال العملية.

وعلى الجانب الآخر، اشتبكت قوات الأمن مع المسلحين بإقليم غزني، مما أسفر عن مقتل 4 مسلحين وإصابة اثنين آخرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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