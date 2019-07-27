قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الطيران استهدف مواقع عسكرية داخل مدينة مصراتة وقام بتدميرها. وقال في تصريح خاص لـموقع "العين الإخبارية"، إن الطلعات استهدفت القاعدة الجوية وغرفة عمليات للطيران التركي المسير ومخازن ذخيرة داخل مصراتة غربي البلاد. وأكد "المحجوب" استهداف مخزن للذخيرة بمدينة سرت وسط ليبيا، فيما استهدفت طائرات الجيش رتلا عسكريا بمدينة الشقيقة بالقرب من مدينة غريان غربي العاصمة طرابلس. وشدد القائد العسكري الليبي على أن القوات الجوية ستقصف أي هدف عسكري يحاول عرقلة القوات المسلحة في تقدمها نحو العاصمة. كما أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته الكاملة على معسكر النقلية بطريق المطار جنوبي طرابلس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يواصل تقدمه داخل العاصمة طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.