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مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة قرب موسكو

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لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة، اليوم السبت  27 تموز / يوليو في ضواحي العاصمة موسكو.

ووفقاً لموقع لجنة الطوارئ الإقليمية اشتعلت الطائرة بعد اصطدامها بالأسلاك الكهربائية مباشرة بعد إقلاعها الأمر الذي أدى لسقوطها بالقرب من قرية دراكينو في مقاطعة سربوخوف في المحجر المائي.

وبحسب البيانات الأولية، كان على متن الطائرة، طيار وراكب واحد، يتم حاليا تحديد نوع الطائرة ووجهتها.

وفي وقت سابق من تموز/ يوليو الجاري، تحطمت مروحية روبنسون في ضواحي موسكو توفي على إثرها رئيس الاتحاد للطيران الخفيف إيغور نيكيتين والطيار أوليغ تشيرنيغن، الذي كان قد درب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابق على الطيران الشراعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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