مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة قرب موسكو

لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة، اليوم السبت 27 تموز / يوليو في ضواحي العاصمة موسكو.

ووفقاً لموقع لجنة الطوارئ الإقليمية اشتعلت الطائرة بعد اصطدامها بالأسلاك الكهربائية مباشرة بعد إقلاعها الأمر الذي أدى لسقوطها بالقرب من قرية دراكينو في مقاطعة سربوخوف في المحجر المائي.

وبحسب البيانات الأولية، كان على متن الطائرة، طيار وراكب واحد، يتم حاليا تحديد نوع الطائرة ووجهتها.

وفي وقت سابق من تموز/ يوليو الجاري، تحطمت مروحية روبنسون في ضواحي موسكو توفي على إثرها رئيس الاتحاد للطيران الخفيف إيغور نيكيتين والطيار أوليغ تشيرنيغن، الذي كان قد درب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابق على الطيران الشراعي.