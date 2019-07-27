الحبيب الجفرى ينعى الرئيس التونسي الراحل

دعا الداعية اليمنى الحبيب على الجفرى، للرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسي، بالرحمة والمغفرة، داعيا لأسرته وشعبه بالصبر والسلوان. جاء ذلك خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قال فيها "اللهم اغفر لعبدك الفقير إلى فضلك الباجي قايد السبسي وارحمه واعف عنه، واخلفه في ذويه وبلده بخلف صالح واحفظ تونس وأهلها يا نعم المولى ويا نعم النصير".

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