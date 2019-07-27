رئيس حزب صومالي: كيف نعادي مصر والسعودية من أجل قطر؟

adsعلق رئيس حزب "ودجر" الصومالي المعارض، عبدالرحمن عبدالشكور، على التسجيلات المسربة التي كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بين السفير القطري في مقديشو، حسن بن حمزة، ورجل أعمال قطري، يدعى خليفة كايد المهندي، تؤكد تورط قطر في التفجير الأخير في الصومال.

وقال "عبد الشكور"، خلال حديثه مع شبكة "العربية.نت": "هل من المنطق أن نعادي أكبر حليفين عربيين ثقلًا ووزنًا وتاريخًا هما السعودية ومصر من أجل قطر التي تقتل أبناءنا، وتسعى لزعزعة استقرار بلادنا؟".

وأضاف، أن اللوم في التدخلات القطرية في بلاده، يقع على عاتق الحكومة الصومالية التي أصبحت مرتهنة بتعليمات القطريين، إذ يقوم السفير القطري في مقديشو بدور المندوب السامي، وهو نفس الدور الذي كان يلعبه الجنرال الإثيوبي جبري إبان تدخلات بلاده سابقًا في الصومال.

وأوضح، أن من حق أي دولة في العالم أن تكون لها مصالح في الصومال، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 50 دولة بالفعل لها مصالح اقتصادية واستراتيجية في بلاده، لكنها مصالح متبادلة تعود بالنفع على الشعب الصومالي، ويتم تنفيذها بالإرادة المشتركة للبلدين، والعلاقات الطيبة، بينما قطر تسعى لتنفيذ مصالحها بالإرهاب، وقتل الأبرياء، وترويع أبناء الشعب الصومالي وهو ما تجسد في تورطها بالتفجير الأخير.

وأوضح أن قطر لعبت دورا سلبيًا وخطيرًا في زعزعة الاستقرار بعدة ولايات صومالية منها ولاية بونتلاند، مطالبًا برلمان بلاده بقطع العلاقات بالدوحة وفتح تحقيق حول علاقة قطر بالإرهاب في الصومال.

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ودعا عبد الشكور، قطر إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصومال ووقف تصرفاتها غير المرغوبة وغير المقبولة مطالبا بتدخل أممي ودولي وعربي لوقف تجاوزات الدوحة.

وتساءل رئيس حزب ودجر كيف لحكومة الصومال أن تعادي دولتين حليفتين كبيرتين هما السعودية ومصر من أجل قطر؟، مضيفًا: "منذ استقلال الصومال والدعم السعودي اقتصاديًا وسياسيًا لا يتوقف، وكذلك وقفت مصر بجانب بلادنا سياسيًا وعسكريًا وصحيًا وتعليميًا، فيما لم نسمع عن أي دور قطري في دعم الصومال سوى التفجيرات وقتل الأبرياء وترويع الصوماليين.

وأضاف أنه منذ عهد الراحل الشيخ زايد بن سلطان تنهمر مشروعات الإمارات التنموية والخدمية التي تقدمها دعمًا للشعب الصومالي دون النظر لأي مصالح أو اعتبارات أخرى.