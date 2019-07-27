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قوافل الحجاج الفلسطينيين تغادر الأراضى المقدسة

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بدأت قوافل الحجاج الفلسطينيين، اليوم السبت، في الانطلاق من مختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت 62 حافلة من مراكز المدن في المحافظات الشمالية على متنها 2900 حاج وحاجة، وفقًا لوكالة سوا.

ووصل الحجاج إلى مدينة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين على معبر الكرامة، ظهر اليوم، استعدادًا لمغادرتهم الأراضى الفلسطينية.

من جانبه، أجرى رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتية، جولة في المكان، اطلع خلالها على أوضاع واحتياجات الحجاج، واطمأن على أوضاعهم.

وكان السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، قد استقبل الخميس الماضى، الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية الذين وصلوا مطار القاهرة الدولى من معبر رفح البري، وعددهم 795 حاجًا وحاجة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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