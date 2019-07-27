قوافل الحجاج الفلسطينيين تغادر الأراضى المقدسة

وانطلقت 62 حافلة من مراكز المدن في المحافظات الشمالية على متنها 2900 حاج وحاجة، وفقًا لوكالة سوا.
ووصل الحجاج إلى مدينة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين على معبر الكرامة، ظهر اليوم، استعدادًا لمغادرتهم الأراضى الفلسطينية.
من جانبه، أجرى رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتية، جولة في المكان، اطلع خلالها على أوضاع واحتياجات الحجاج، واطمأن على أوضاعهم.
وكان السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، قد استقبل الخميس الماضى، الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية الذين وصلوا مطار القاهرة الدولى من معبر رفح البري، وعددهم 795 حاجًا وحاجة.
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