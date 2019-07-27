شكرا لقرائتكم حكم قضائي يفاقم التوتر بين لندن وطهران بعد أزمة الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - برزت على السطح قضيتا أرباح إيران من عقد شراء دبابات بريطانية وملف المعتقلين البريطانيين في إيران، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين والناشب من جراء الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران.

وكانت المحكمة العليا في لندن قضت، الجمعة، بأنه لا يتعين على المملكة المتحدة دفع ما لا يقل عن 20 مليون جنيه إسترليني من أرباح صفقة دبابات بقيمة 387 مليون جنيه إسترليني باعتها بريطانيا لإيران في عهد الشاه في السبعينات.

ووقعت بريطانيا تلك الصفقة عام 1971 مع شاه إيران وباعت أكثر من 1500 دبابة شيفتن ومدرعات، لكن تم إلغاء العقود في فبراير/شباط 1979 بعد الثورة التي أطاحت بالشاه.

ووفقا لصحيفة "الغارديان" فقد ذكر الحكم، الذي أصدره القاضي جاستيس فيليبس هذا الأسبوع، أن المملكة المتحدة لا تدين بالفوائد المتراكمة لأكثر من 10 سنوات على المبلغ الذي تعترف به أنها تدين بإيران، وذلك بسبب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران.

بوريس جونسون

صفقة جونسون

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، تحدث عندما كان وزيراً للخارجية عن صفقة محتملة لدفع تلك الديون مقابل الإفراج عن نازانين زاغري - راتكليف، وهي مواطنة إيرانية - بريطانية مسجونة في طهران بتهمة "التجسس".

لكن مع هذا الحكم القضائي الجديد أصبحت الصفقة بعيدة المنال، حيث يُحمّل بعض الناشطين جونسون مسؤولية تفاقم أزمة المعتقلة، عندما صرح في وقت سابق بأنها "كانت ببساطة تدرب بعض الصحافيين" وقت اعتقالها في طهران، بينما تقول عائلتها إنها كانت هناك في عطلة لزيارتهم.

واستشهدت المحكمة الإيرانية بتصريحات جونسون كدليل على أن زاغري شاركت في "دعاية ضد النظام" ما دفع جونسون لاحقا إلى تقديم اعتذار عن ما قال إنه خطأ.

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وتم اعتقال نازنين زاغري (38 عامًا) وهي موظفة في مؤسسة " تومسون رويترز "، الذراع الخيرية المستقلة لوكالة أنباء "رويترز"، في عام 2016 بينما كانت هي وابنتها، الطفلة الصغيرة غابرييلا، تزوران العائلة في إيران، وحُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التجسس والتآمر للإطاحة بالنظام الإيراني".

من جهته، قال السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، إن طهران ترفض القرار الأخير الصادر عن القضاء البريطاني الذي يستثني أعوام العقوبات أي بعد العام 2008 من الأرباح التي يتوجب على شركة أسلحة بريطانية دفعها لإيران.

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إيران ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الصدد.

وأضاف أن "هذا القرار لا تأثير له إطلاقا على إلزام الشركة البريطانية بتسديد مبلغ الدين البالغ عدة مئات ملايين الجنيهات والأرباح المترتبة على ذلك لأكثر من 30 عاما".

طهران تواصل احتجاز الناقلة

وفي الأثناء، تفاقم قضية احتجاز إيران للناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" وتهديد إيران للملاحة البحرية في الخليج العربي، التوترات بين البلدين، ما دفع لندن، التي وصفت احتجاز السفينة بالقرصنة، إلى تشكيل حلف أوروبي لحماية السفن والناقلات في مضيق هرمز وذلك بالتعاون مع القوات الأميركية.

وقالت الدنمارك، الجمعة، إنها ترحب باقتراح الحكومة البريطانية لمهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة النقل البحري عبر مضيق هرمز وستنظر في مساهمة بحرية عسكرية.

ونفذت القوات البريطانية، الخميس، أول مهمة في هذا الصدد من خلال مرافقة فرقاطة مونتروز لناقلتين عبرتا مضيق هرمز.

وحظيت الخطوة البريطانية بدعم مبدئي أيضا من فرنسا وإيطاليا، وسط تردد الحلفاء الأوروبيين بالاستجابة للدعوة الأميركية المماثلة التي تم الإعلان عنها لأول مرة ففي أواخر يونيو/حزيران، وتدعو إلى تشكيل تحالف عسكري يحمي المياه الدولية.