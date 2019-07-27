على ذمة جرائمه في اليمن .. إقتحام مقر ولي عهد الامارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جنيف

اقتحم نشطاء حقوق إنسان من جنسيات عربية مختلفة مقر إقامة ولي عهد أبو ظبي لدويلة الإمارات المتحدة محمد بن زايد في جنيف السويسرية.

وأفادت مصادر بأن النشطاء اقتحموا مقر إقامة بن زايد في فندق فورسيزرن ومكثوا في بهو الفندق والمطعم وهم يرددون هتافات مناهضة لولي عهد أبو ظبي وحربه الإجرامية على اليمن.

ووصف النشطاء في هتافاتهم بن زايد بأنه مجرم حرب وقاتل للأطفال والمدنيين في اليمن وليبيا ودول عربية عديدة،

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كما هتف النشطاء الحرية ورفعوا لافتات عليها صور بن زايد تصفه كمجرم حرب، وذلك قبل أن تهرع قوات من الشرطة السويسرية لإبعادهم من محيط مقر الفندق بناء على طلب مرافقي محمد بن زايد.

وتكرر اعتراض نشطاء حقوق الإنسان مقار إقامة بن زايد وكبار المسئولين الإماراتيين خلال زياراتهم الخارجية خاصة لمدن أوروبية للاحتجاج على سياسيات الإمارات المثيرة للجدل وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات في عديد الدول.

كما تحولت مقار سفارات الإمارات في عدة دول إلى ساحات اعتصام بشكل متكرر من نشطاء حقوق إنسان يطالبون بوقف تدخل الإمارات في شئون الدول العربية وقيادة الثورات المضادة إضافة إلى الاحتجاج على حرب اليمن.