رؤساء وقادة العالم في وداع الرئيس التونسي السبسي

الموجز
بدأت منذ قليل المراسم الرسمية لتشيع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي توفي أمس الأول في المستشفى العسكري بتونس العاصمة عن عمر ناهز الـ93 عامًا.
وشهدت مراسم التشييع الرسمية للرئيس الراحل إلقاء عدد من الرؤساء العرب لكلمة ينعون فيها الرئيس الراحل.
وقال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إلى الباجي قايد السبسي كان مهندس الوفاق الوطني في تونس خلال فترة ما بعد ثورة الياسمين في 2011.
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