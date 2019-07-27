جنازة عسكرية للرئيس السبسي

الموجز
شاهد الجنازة الوطنية، للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وذلك بعد وفاته بيومين وخروج جثمانه من المستشفى العسكري، في بث مباشر يقدمه الموجز .
وأعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وذلك بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري.
ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي توفاه الله بعد صراع مع المرض.
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