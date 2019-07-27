شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يلتقطون صورا بجوار مبنى الرئاسة ومقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل وفد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، مدينة العلمين الجديدة، والتقى اعضاء الوفد والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان حيث شرح للوفد الاستثمارات التى تمت خلال الفترة الماضية بالمدينة.

وتفقد أعضاء الوفد برفقة المهندس أسامة عبد الغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى ومنطقة الأبراج.

Advertisements

والتقط النواب عددا من الصور التذكارية بجوار مقر رئاسة الجمهورية ومبنى مجلس الوزراء الذى عقدت به الحكومة اجتماعها الأخير.

من جانبه أشاد احمد رسلان، رئيس الوفد ورئيس لجنة الشئون العربية، بمشروع مدينة العلمين الجديدة والأعمال التى تم تنفيذها، وقال أن مدينة العلمين الجديدة مشروع قومى تنموى عملاق وهناك اصرار من الرئيس لانجاحه وامكانيات ضخمه وجهد كبير من الحكومة ووزارة الاسكان وسيكون جاذب للاستثمار والسياحة.

وأضاف رسلان، انه يجب أن يكون لأبناء مطروح الأولوية فى قرعة الإسكان الاجتماعى بالعلمين الجديدة، مطالبا الحكومة بتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بألا يضار أى من أبناء مطروح فى إنشاء مدينة العلمين الجديدة.