شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى: "واتس آب المجلس" تلقى 377 رسالة من المواطنين خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، التقرير الربع سنوى حول حصاد خدمة "واتس آب" مجلس النواب خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2019، وهى الخدمة التى تأتى فى إطار حرص البرلمان على التواصل الدائم والتفاعل والانفتاح على المواطنين.

وحسب التقرير البرلمانى، تلقت الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الربع الثانى من عام 2019، خلال الفترة من إبريل حتى يونيو، نحو 377 رسالة منها 315 رسالة متعلقة بالمشكلات المجتمعية، و62 رسالة متعلقة بالمقترحات التشريعية.

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وتتلقى الأمانة العامة لمجلس النواب عبر خدمة "الواتس أب" والتى أتاحها المجلس للمواطنين منذ بداية الفصل التشريعى الحالى من خلال رقمى : (01027727701)، (01208842222).

ووفقا للتقرير البرلمانى، شهد شهر إبريل تلقى خدمة "واتس أب " مجلس النواب 119 رسالة، والتى ارتفعت إلى 128 رسالة خلال شهر مايو، وواصلت ارتفاعها لتصل إلى 130 رسالة خلال شهر يونيو.