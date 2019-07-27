شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تصدر لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها 161، قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 11 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة.

وجاء فى القرار أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول بأجر لدى أجهزة الدولة وعلى القانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة وعلى موافقة وزارة المالية قرر أن تسرى أحكام هذه اللائحة الموافقة على العاملين بالهيئة وإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 بشأن لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة وإلغاء كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة .

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وجاء فى المادة الثالثة من القرار أن يسرى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على العاملين بالهيئة فى مالم يرد فيه يرد فيه نص خاص فى هذه اللائحة.