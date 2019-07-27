شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان: كارت الفلاح وملف الأسمدة أبرز أولويات دور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن توفير الأسمدة، والكارت الذكى للفلاح، والمقننات المائية، وتسعير المحاصيل من أبرز اهتمامات اللجنة خلال دور الانعاقد الأخير للبرلمان، بالإضافة لكل ما هو متعلق بمستقبل الزراعة فى مصر.

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وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة حرصت خلال أدوار الانعقاد السابقة على مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالفلاح ومشاكل الزراعة، وذلك فى حضور التنفيذيين للخروج بتوصيات ملزمة لحل هذه المشاكل، واستمرارا لودر اللجنة ستواصل اللجنة فتح عدد من المفات الحيوية فى مقدمتها كارت الفلاح الذكى الذى سيقضى على العديد من المشاكل.

وأشار وكيل اللجنة، أن ملف الأسمدة أيضا من الملفات الحيوية، وسبق وان ناقشت اللجنة هذا الأمر بناء على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة فى هذا الشأن وزارت بعض مصانع الأسمدة واوصت بضرورة توفير الأسمدة المطلوبة للمزارعين حتى لا يلجأ الفلاح للسوق السوداء التى تشهد ارتفاع كبير فى الأسعار.