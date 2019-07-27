شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تهنئ "قطاع الأعمال" بعد تصنيف "كتراكت" بأفضل 25 فندقا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التهنئة للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بعدما حاز فندق "سوفتيل ليجند أولد كتراكت" بمحافظة أسوان المملوك لشركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على التصنيف رقم 8 بالاشتراك مع 5 فنادق للعلامة التجارية" سوفتيل ليجند" فى قائمة أفضل 25 فندقا على مستوى العالم.

وقال "صدقى" فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن هذا التصنيف الذى جاء وفقا لاستفتاء ملة "Travel + Leisure" الأمريكية العالمية، والمعروفة باختيار وترشيح أفضل الوجهات الفندقية والعلامات التجارية للمسافرين حول العالم يؤكد قدرة الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على التفوق عالميا فى كل ما يتعلق بقطاعات السياحة والطيران والآثار خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها السياحة المصرية فى جذب سياح العالم.

Advertisements

وطالب رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الحكومة بإعطاء اكبر اهتمام بالتطوير والتحديث المستمر لهذا الفندق الذى وصل إلى العالمية والترويج له على خريطة السياحة العالمية.

ويأتى تصنيف فندق سوفتيل أولد كتراكت (مستوى 5 نجوم)،فى ضوء ما يتمتع به الفندق من طابع تاريخى وتراثى وموقع متميز ومناظر طبيعية خلابة بالإضافة إلى مستوى الخدمة الفندقية المتميزة المقدمة ومواكبة احتياجات ورغبات النزلاء، وتجرى مجلة "Travel + Leisure" تجرى هذا المسح سنويا لاستطلاع آراء القراء فى تجارب السفر حول العالم بشأن أفضل الفنادق والمنتجعات والمدن والجزر وسفن الرحلات البحرية وشركات الطيران وغيرها.

جدير بالذكر أن الفندق انشأ عام 1899 وهو مصمم على الطراز الكلاسيكى ومبنى على ربوة تطل على إحدى المناظر الخلابة لنهر النيل ويقع الفندق فى أسوان محاطا بالحدائق ويطل على بانوراما فريدة لجزيرة إليفانتين وقبر أغاخان وتديره شركة أكور العالمية لإدارة الفنادق، ويضم نحو 138 غرفة وجناح إلى جانب مطاعم وحمام سباحة ونادى صحى ونادى أطفال.