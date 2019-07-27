جونسون: بريكست يمنح بريطانيا "فرصة اقتصادية هائلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

شدد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون على أن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي (بريكست) سوف يمنح بلاده "فرصة هائلة" لتغيير توجهها الاقتصادي فيما روج لخططه للتنمية ما بعد البريكست اليوم السبت.

وقال جونسون في كلمة في مدينة مانشستر بشمال البلاد: "أعتقد أنها فرصة لتغيير مسلك المملكة المتحدة وجعلنا البلد الأفضل في العالم".

وأضاف: "مغادرة الاتحاد الأوروبي تعد فرصة اقتصادية هائلة لفعل الأشياء التي ما كان يُسمح لنا بفعلها لعقود".

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وتعهد جونسون ببدء العمل على خطط بشأن إقامة موانئ حرة وأعفاءات ضريبية للشركات وتسريع وتيرة المحادثات بشأن صفقات بشان التجارةالحرة في فترة ما بعد بريكست.

وتعهد بالاستثمار في التعليم وحفظ الأمن والنظام والبنى التحتية للاتصالات والابتكار التكنولوجي بما في ذلك "صندوق للبلدات" بقيمة 3.6 مليار جنيه إسترليني (5ر4 مليار دولار) لدعم وسائل النقل ومشاريع البنى التحتية خارج المدن الكبرى ببريطانيا.

وتعهد جونسون بسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول موعد الخروج المؤجل المحدد بـ 31 أكتوبر في ظل اتفاق أو بدونه.

وأصر على ضرورة إعادة التفاوض بشأن اتفاق بريكست الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، مطالبا بحذف بند "شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا" المثير للجدل والذي يهدف لضمان بقاء حدود أيرلندا مفتوحة.