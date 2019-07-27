شرطة موسكو تعتقل أكثر من 200 شخص خلال مظاهرات للمعارضة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

ذكرت مدونة "أو.دبليو.دي-انفو" للحقوق المدنية أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 200 شخص، خلال احتجاجات في موسكو.

واحتج المئات من النشطاء الروس خارج مكتب عمدة موسكو اليوم السبت، بعد أن تم رفض العديد من مرشحي المعارضة بشكل مثير للجدل من التصويت لانتخابات مجلس المدينة المقبلة.

وأضافت المدونة أنه كان بالإمكان رؤية الشرطة وهي تلقي القبض على الكثير من الأشخاص وتضعهم في مركبات للشرطة حول مبنى مجلس البلدية.