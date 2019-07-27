محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: شنت الإدارة العامة للمرور، حملات رادار ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة للحد من الحوادث والالتزام بالسرعات المقررة قانونا برئاسة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور. وضمت الحملات تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة وحملات الكشف عن صلاحية الإطارات والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال من خلال الاتصال على 01221110000 والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية على الطرق السريعة. وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. سيارات إغاثة على الطرق وحملات للكشف عن متعاطي المواد المخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.