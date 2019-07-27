حبس المتهمين في واقعة إطلاق "الخرطوش" بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

قررت النيابة العامة بدمياط، اليوم السبت، حبس متهمين اثنين في واقعة ترويع المواطنين، وإثارة الذعر في منطقة الأعصر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه شابين، قاما بإثارة الذعر بين المارة، عبر إطلاقهما الخرطوش، بالقرب من شارع طلعت.

كان قسم شرطة ثان، تلقى بلاغًا بالواقعة، وتمكنت قوة أمنية من ضبط "أحمد. ج"، 33 عامًا وبحوزته سلاح ناري عبارة عن "فرد خرطوش، و"أحمد. ش"، 25 عامًا وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وكشفت التحريات وجود خلافات سابقة بين الطرفين أدت إلى حدوث الواقعة وجرى تحرير محضر يحمل رقم 447 جنح أمن دولة طوارئ، للعرض على النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.