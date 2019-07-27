لأول مرة.. الجيش الليبي يستهدف "الوفاق" في سرت ومصراتة

استهدف طيران الجيش الوطني الليبي استهدف فجر أمس – لأول مرة- ، مواقع تابعة لحكومة الوفاق في سرت ومصراتة

وأشار ت مصادر صحفية إلى أن 7 غارات جوية ضربت أهدافا عسكرية للوفاق بمدينة مصراتة الليبية، وأن قصف سلاح الجو استهدف عدة أهداف بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة.

واضافت أن قصفا جويا نفذه الجيش الوطني الليبي لأول مرة على مواقع لميليشيات الوفاق في المنطقتين.

بالاضافة الى استهداف غرفة عمليات تابعة للقوات التركية التي تتحكم بالطيران المسيّر في تلك المنطقة، وأيضا غرفة عمليات

أخرى، ومستودعات ذخائر.

و تم سماع دوي انفجارات عنيفة بمدينة مصراتة غرب البلاد، مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة للوفاق فوق مدينة ترهونة وغربها. الجيش الليبي يضرب قاعدة للميليشيات ويستعيد معسكرا في طرابلس

ووثقت مقاطع فيديو ، غارات شنها الجيش الوطني الليبي، على الكلية الجوية بمصراتة التي تخضع لسيطرة الميليشيات، شرقي العاصمة طرابلس.

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وتكشف المقاطع أن القصف جرى في ظلام دامس، خلال فترة الليل، لكن صوت الطائرات الحربية يبدو مسموعا كما أن أثر التفجير الناجم عن

القصف ظهر في إحدى اللقطات.

ولم يصدر الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضارية ضد الإرهاب، بيانا بشأن الغارات التي استهدفت الكلية الحربية في مصراتة، السبت.

وفرض الجيش الليبي سيطرته أمس على معسكر النقلية جنوبي العاصمة، فيما يخوض اشتباكات مع المسلحين في عدة محاور بالقرب من "كوبري الفروسية" ومعسكر حمزة ومشروع الدوائر.

وقال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الأربعاء، إن الجيش يهدف إلى تحرير كافة أراضي البلاد من الإرهاب، مؤكدا أن الشعب والجيش سيرفعان "راية النصر" في قلب طرابلس "قريبا"، لتستعيد دورها كـ"عاصمة لكل الليبيين".

وبدأ الجيش الوطني الليبي حملة في الرابع من أبريل الماضي، لأجل انتزاع السيطرة على العاصمة الليبية من الميليشيات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في ليبيا، منذ سقوط معمر القذافي.