منع الإخواني وجدي غنيم من دخول تونس

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قرّر منع الداعية الإخواني وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلا على إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وأكد الشاهد في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"

(وات) أن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم "هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي"، حسب تعبيره.

وكان غنيم، المقيم في تركيا، قد تهجم بشدة يوم الخميس في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك على الرئيس الراحل قايد السبسي ناعتا إياه بأنه "عاش حياته محاربا لشرع الله وشريعته"، حسب قوله.

ويعتبر وجدي غنيم من الدعاة المتطرفين، وقد أثار مجيئه إلى تونس في أعقاب ثورة 2011 جدلا واسعا في البلاد.