المحللون :الجامعة العربية تجاهلت إعلان أبو مازن ولم تصدر بيانًا يؤيد قراره

اثار الإعلان المفاجئ لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الكيان الإسرائيلى، ردود فعل متباينة حول جدوى القرار ومدى واقعيته .
لقى القرار موجة من الترحيب فى الشارع الفلسطينى وبين الفصائل الفسطينية الذين اعتبروه خطوة هامة على طريق المصالحة الفلسطينية ولطمة قوية على وجة إسرائيل .
وفى أوساط المحللين السياسين، تباينت الآراء البعض رأى أن القرار ضرورى لتصدى للغطرسة الإسرائيلية ولإظهارها أمام المجتمع الدولى بالمعتدى والمغتصب للحقوق الفلسطينية وخاصة أن القرار جاء ردًّا على قيام إسرائيل بهدم العشرات من البيوت الفلسطينية بالقرب من القدس والخاضعة للسلطة الفلسطينية بينما يرى آخرون أن القرارليس له تأثير حقيقى على أرض الواقع وليس له أنياب قادرة على ردع إسرائيل وإحراجها دوليًّا والذى يثير الاندهاش أن الجامعة العربية لم تصدر أية بيانات تؤيد الموقف الفلسطينى وخاصة أن الجامعة ترى أن القضية الفلسطينية قضية محورية فلماذا تجاهل أمينها العام إعلان أبو مازن بتجميد الاتفاقيات .
أصحاب الرأى المؤيد للقرار يرون أن القرار يعنى الكثير للفلسطينيين
كما أن القرار قد يدفع إسرائيل إلى محاولة استرضاء السلطة الفلسطينية التى تنسق معها أمنيًّا وفق اتفاقية أوسلو التى وقعت فى 1993 فى البيت الأبيض ، فإسرائيل لا تريد أن تخسر السلطة الفلسطينية التى تقوم بدور مهم فى هذا الإطار الأمنى الذى ترفضه كل الفصائل الفلسطينية المعارضة للوجود الإسرائيلى وتخشى إسرائيل من فوضى وانتفاضة جديدة فى الشارع الفلسطينى فى حالةحدوث فراغ أمنى متوقع بعد فك الارتباط الأمنى بين السلطة والجانب الإسرائيلى .
ويشير المؤيدون إلى أن إعلان أبومازن لقراره فى هذا التوقيت يدفع أمريكا إلى مراجعة مواقفها الداعمة لإسرائيل على طول الخط ،فأمريكا هى الدولة الراعية لكل الاتفاقيات التى تمت بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى مما يدفع القرار الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل لتخفيف القبضة الأمنية والاقتصادية التى تفرضها على السلطة والشعب الفلسطينى خوفًا من ضياع شريك مرن وغير متشدد يتمثل فى السلطة الفلسطينية والتى تبدو مرونة فى كثير من الأمور والمحادثات عكس الفصائل الأخرى مثل حماس أما أصحاب الرأى الذى يرى أن قرار أبومازن مجرد فرقعة إعلامية وسياسية الهدف من ورائها لفت الانتباه لمعاناة تعشها السلطة الفلسطينية حيث لاتستطيع منح الرواتب للموظفين ولا القيام بالتزامتها وموقفها بات ضعيفًا فهى تحمل مسمى السلطة ولا تمارس أية سلطة حقيقية على الأرض وهو ما اكتشفته منظمة التحرير بعد أكثر من 26 سنة منذ أن تم إبرام اتفاقية السلام بين المنظمة ويمثلها الرئيس ياسر عرفات وبمقتضى الاتفاقية أصبحت منظمة التحرير ،السلطة الفلسطينية وعرفات رئيسًا لها وبعد عرفات جاء أبومازن رئيسًا للسلطة الفلسطينية دون أية سلطات حقيقية سوى مجلس تشريعى وحكومة منقسمة بين الضفة الغربية وغزة ودولة منزوعة السيادة والحدود .
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