قتل جندي هندي، اليوم السبت، إثر قيام القوات الباكستانية بإطلاق النار على طول خط المراقبة بالقرب من قطاع ماشيل بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، حسبما أفادت قناة "إنديا تيفي الهندية.
وذكرت القناة أن انتهاك القوات الباكستانية لوقف إطلاق النار في المنطقة ؛ أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الجانبين دون التطرق إلى المزيد منالتفاصيل بهذا الصدد.
يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسمتا السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران: شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند: مقتل جندي في إطلاق نار من جانب باكستان بإقليم كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.