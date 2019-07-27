الهند: مقتل جندي في إطلاق نار من جانب باكستان بإقليم كشمير

قتل جندي هندي، اليوم السبت، إثر قيام القوات الباكستانية بإطلاق النار على طول خط المراقبة بالقرب من قطاع ماشيل بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، حسبما أفادت قناة "إنديا تي

في الهندية.

وذكرت القناة أن انتهاك القوات الباكستانية لوقف إطلاق النار في المنطقة ؛ أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الجانبين دون التطرق إلى المزيد من

التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسمتا السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران: شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير.