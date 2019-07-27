لجنة إيرانية مشتركة بشأن الاتفاق النووي تعقد اجتماعًا طارئًا في فيينا غدًا

أعلنت مصادر إيرانية مطلعة اليوم السبت أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي من المقرر أن تعقد اجتماعًا طارئًا في العاصمة النمساوية "فيينا" غدًا الأحد بحضور وفود من إيران ودول مجموعة "4+1" ومندوب الاتحاد الأوروبي.



وأفادت وكالة أنباء /فارس/ الإيرانية بأن الاجتماع الطارئ السابق للجنة المشتركة للاتفاق النووي عُقد قبل شهر على مستوى مساعدي الخارجية والمدراء العامين في إيران ودول مجموعة "4+1" (روسيا والصين وألمانيا وفرنسا

وبريطانيا) برئاسة مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلجا شميد.



ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بعد الخطوة الثانية التي اتخذتها إيران في إطار وقف بعض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي والمتمثلة بزيادة نسبة التخصيب من 3.67 إلى 4.5%.