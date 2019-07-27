الرئيس التونسي المؤقت يرثي السبسي: كان رجل دولة بامتياز

وصف الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، اليوم السبت، الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أنه كان "رجل دولة بامتياز"، مؤكدًا أنه ساهم بشكل كبير في إرساء مبادئ الديمقراطية في الحياة السياسيةفي تونس، ونجح في تأمين الانتقال الديمقراطي.
قال الناصر - في كلمته التي ألقاها خلال مراسم تأبين الرئيس السبسي - "إن الفقيد نجحفي خلق التوازن السياسي في البلاد بعد انتخابات 2011 وأحدث تعديلات في المشهد السياسي.. لقد تحمل المسئولية الكبرى في البلاد ليترك فيها أثرا لا يُمحى وبصمات لا تُحصى من أجل ترسيخ قيم الحرية". وأضاف "يا رفيق دربي سوف تبقى بيننا".
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