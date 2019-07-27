عاهل الأردن يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، إلى أبوظبي في زيارة رسمية لدولة الإماراتالعربية المتحدة.
أن يلتقي الملك عبدالله الثاني مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا بأنه من المقرر
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