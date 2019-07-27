33 قتيلاً وجريحاً في قصف جوي على ريفي حماة وإدلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقتل ثلاثة أطفال وإصابة أكثر من 30 شخصاً جراء قصف معارك في ريفي حماة وإدلب.

وقال المرصد، في بيان صحفي، إن "طائرات حربية نفذت أكثر من 37 غارة جوية صباح اليوم استهدفت خلالها أماكن في أريحا وخان شيخون وأطراف معرة النعمان وكفرعويد في القطاعين الجنوبي والغربي من الريف الإدلبي".

وأشار إلى أن المعارك شملت أيضاً مناطق في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، لافتاً إلى مقتل 3 أطفال، اثنان منهم في مدينة أريحا، وطفل في مزرعة بالقرب من كفرعويد، كما أصيب أكثر من 30 شخصاً غالبيتهم في أريحا.

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على صعيد آخر، قال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية: "فجر انتحاري من تنظيم داعش الإرهابي، يرتدي حزاماً ناسفاً، نفسه خلال مداهمة القوات الحكومية السورية مزرعة في بلدة (مليحة العطش) شرقي مدينة درعا ظهر اليوم، بعد ورود معلومات للقوات الحكومية عن وجود خلية تابعة لداعش بالمزرعة".

وأضاف المصدر: "أصيب عدد من عناصر القوات الحكومية بجروح وتم نقلهم إلى مشفى مدينة الصنمين، شمال محافظة درعا".

وتعتبر "مليحة العطش" أول بلدة يسيطر عليها الجيش السوري في ريف درعا الشمالي.

وسيطر الجيش السوري على البلدة نهاية يونيو الماضي بعد السيطرة على مدينة بصر الحرير.