إيرلندا: الخروج الصعب لبريطانيا يثير قضية الوحدة الإيرلندية

قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاردكار، إن قضية توحيد إيرلندا وإيرلندا الشمالية التي تخضع للحكم البريطاني ستثار حتما إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق للانفصال في 31 أكتوبر.

وقوبلت تصريحاته، باستنكار حاد من أكبر الأحزاب الموالية لبريطانيا في إيرلندا الشمالية، وهو الحزب الديموقراطي الوحدوي، إذ قال عضو البرلمان المنتمي للحزب إيان بيزلي إن الكلام الصادر عن الحكومة الإيرلندية "غير مفيد وعدواني دون داع".

ورداً على سؤال خلال ندوة سياسية عما إذا كانت الحكومة الإيرلندية تنوي البدء في التخطيط علانية لإيرلندا موحدة، قال فاردكار إنها لا تخطط للأمر حالياً لأن الوحدويين الموالين لبريطانيا في إيرلندا الشمالية سيعتبرونه أمراً استفزازياً.

وأضاف "لكن في حالة خروج صعب من الاتحاد الأوروبي، ستثار هذه المسائل".

وتابع قائلاً "إذا أخرجت بريطانيا إيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي على عكس رغبات غالبية السكان هناك، فإنها تنتزع بذلك تبعيتهم الأوروبية وتقوض اتفاق الجمعة العظيمة، عندما تفعل ذلك ستثار هذه المسائل سواء شئنا أم أبينا".

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وبموجب اتفاق الجمعة العظيمة المبرم في 1998، والذي وضع حداً للعنف، فقد يتم تنظيم استفتاءين على جانبي الحدود على توحيد الجزيرة إذا رأت لندن ودبلن دعماً عاماً لذلك. وتقول الحكومة البريطانية إنها لا تعتقد أن هناك دعماً كافياً للأمر حالياً.

وأشار فاردكار أيضاً إلى أن الناخبين في اسكتلندا، حيث صوت 62 في المئة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، قد يقومون بمسعى جديد للاستقلال.