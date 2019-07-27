كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر عسكري إيراني: التجارب الصاروخية ليست موجهة لأي دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة فارس الإيرانية، عن مصدر عسكري إيراني، قوله إن "التجارب الصاروخية دفاعية وليست موجهة لأي دولة".

وحسب "رويترز" نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مصدر عسكري إيراني قوله إن اختبارات الصواريخ الإيرانية جزء من الاحتياجات الدفاعية للبلاد وليست موجهة ضد أي بلد، ولا تحتاج طهران إلى إذن من أي سلطة.

وقال مسؤول دفاعي أمريكى يوم الخميس إن إيران اختبرت ما يبدو أنه صاروخ باليستي متوسط المدى يوم الأربعاء ووصل إلى بعد حوالى ألف كم.

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وقال المسؤول إن الاختبار لم يشكل تهديداً للشحن أو أي من الأفراد الأمريكيين في المنطقة.

وقالت فارس "قال مصدر مطلع في أركان القوات المسلحة إن اختبارات الصواريخ الإيرانية طبيعية ضمن احتياجاتها الدفاعية. هذه القدرة الصاروخية ليست ضد أي دولة وتهدف فقط إلى الرد على أي عدوان محتمل." "إيران لا تحتاج إلى إذن من أي قوة في العالم للدفاع عن نفسها".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الخميس الماضي، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط التوتر بين واشنطن وطهران لـ"مناقشة سياسة حكومة ترامب بشأن الصفقة النووية"، مؤكدا أيضا استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني، من أجل أن تكون لديه فرصة لمخاطبة الشعب الإيراني.