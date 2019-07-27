كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرحى بتفجير انتحاري خلال اقتحام الجيش السوري منطقة في ريف درعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من العسكريين السوريين، إثر تفجير انتحاري لنفسه، بحزام ناسف، خلال عملية اقتحام للجيش في منطقة مليحة العطش في ريف درعا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "إرهابيا فجر نفسه بحزام ناسف خلال اقتحام عناصر من الجيش وكرا للإرهابيين في مليحة العطش بريف درعا ما تسبب بجرح عدد من العسكريين تم نقلهم لمشفى الصنمين".

وتنتشر في محافظة درعا العديد من الخلايا النائمة للمسلحين، على الرغم من دخول العام الثاني على تحرير المحافظة عبر مصالحة ضمنت خروج من لا يرغب من المسلحين البقاء في درعا إلى إدلب برعاية روسية.

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وخلال العام الماضي شهدت المحافظة الكثير من الهجمات ضد مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري.

وفي 17 يوليو الجاري أفاد مصدر في الشرطة لوكالة "سبوتنيك"، بمقتل 4 جنود سوريين وإصابة 14 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في حافلتهم بحي الضاحية في درعا.

وقال المصدر إن "إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة داخل حافلة عسكرية تقل الجنود من منازلهم إلى نقاطهم العسكرية".