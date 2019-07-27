كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 أشخاص في غارة جوية علي سوق بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح ناشطون سوريون وطبيب ان الحكومة شنت غارة جوية على سوق مزدحم في بلدة في آخر معقل للمتمردين في شمال غرب سوريا، مما اسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

وأوضح الدكتور محمد أبرش، رئيس مستشفى إدلب، ان ضربة اليوم السبت في بلدة أريحا تركت فتاة في الثالثة من عمرها ورجل في حالة حرجة.

وقال غياث، وهو ناشط في أريحا لم يذكر إلا اسمه الأول خوفًا على سلامته الشخصية، أن الغارة الجوية استهدفت البازار الأسبوعي المزدحم حيث يأتي الناس لشراء الطعام والاحتياجات الأخرى، وان عدد القتلى كان يمكن أن يكون أعلى لو لم يحذر فريق الدفاع المدني المحلي من التجمعات الكبيرة.

تم استهداف أريحا بشكل خاص على مدار الأسبوع الماضي مع تكثيف الحكومة السورية لهجومها على معقل المتمردين الذي بدأ في أبريل.

