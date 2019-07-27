كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تحث إيران على إطلاق سراح جميع أفراد طاقمها بعد الإفراج عن تسعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقع العشرات من أفراد الطاقم الهندي على متن سفن في الخليج في حالة من التوتر المتزايد بين إيران والغرب.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن خفر السواحل الإيراني احتجز السفينة "إم تي ريا" في 13 يوليو على متنها 12 من أفراد الطاقم الهندي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "رافيش كومار": "لقد تم إطلاق سراح تسعة من أفراد الطاقم وسيكونون في طريقهم إلى الهند قريبًا".
وأضاف: "لقد طالبت مهمتنا في إيران السلطات الإيرانية المعنية بالإفراج عن باقي أفراد الطاقم".
ولم يقدم أي سبب لسبب احتجاز الثلاثة.
وبث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات للسفينة بعد أيام قليلة من الاستيلاء عليها، قائلةً أن الحرس الثوري الإيراني احتجزها لتهريب الوقود.
وقالت السلطات الهندية والإيرانية هذا الأسبوع إن إيران منحت القنصلية الهندية للهند إمكانية الوصول إلى 18 من أفراد طاقمها الهندي الذين احتجزوا على متن سفينة أخرى، وهي السفينة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزتها إيران في مضيق هرمز في 19 يوليو.
وأدى الاستيلاء على ناقلة النفط البريطانية في أهم ممر مائي في العالم لتجارة النفط إلى تعميق الأزمة بين إيران والغرب التي اندلعت في مايو عندما شددت الولايات المتحدة العقوبات، وحظرت جميع الدول فعليًا شراء النفط الإيراني.
وقالت إيران إنها استولت على سفينة ستينا إمبيرو لأنها اصطدمت بقارب صيد.
وقال وزير خارجية الهند الصغرى: أن الهند تضغط من أجل إطلاق سراح الطاقم الهندي على متن السفينة البريطانية.
وكان للهند علاقات سياسية وعلاقات طاقة طويلة الأمد مع إيران، ولكنها قطعت جميع إمداداتها النفطية عن البلاد بسبب العقوبات الأمريكية.