كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تحث إيران على إطلاق سراح جميع أفراد طاقمها بعد الإفراج عن تسعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم السبت أن ايران أفرجت عن تسعة من أفراد طاقمها الهندي من ناقلة ترفع علم بنما استولت عليها هذا الشهر وناشدت الافراج عن ثلاثة من افراد الطاقم الباقين محتجزين من نفس السفينة.

وقع العشرات من أفراد الطاقم الهندي على متن سفن في الخليج في حالة من التوتر المتزايد بين إيران والغرب.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن خفر السواحل الإيراني احتجز السفينة "إم تي ريا" في 13 يوليو على متنها 12 من أفراد الطاقم الهندي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "رافيش كومار": "لقد تم إطلاق سراح تسعة من أفراد الطاقم وسيكونون في طريقهم إلى الهند قريبًا".

وأضاف: "لقد طالبت مهمتنا في إيران السلطات الإيرانية المعنية بالإفراج عن باقي أفراد الطاقم".

ولم يقدم أي سبب لسبب احتجاز الثلاثة.

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وبث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات للسفينة بعد أيام قليلة من الاستيلاء عليها، قائلةً أن الحرس الثوري الإيراني احتجزها لتهريب الوقود.