كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء المجري يضع خطط التحفيز الاقتصادي لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء "فيكتور أوربان" اليوم السبت إن المجر تتوقع تقديم برنامجين آخرين لتحفيز الاقتصاد العام المقبل مع تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي شريكه التجاري الرئيسي.

وركزت سياسة أوربان الإقتصادية على الحفاظ على معدل نمو اقتصادي يتجاوز متوسط الاتحاد الأوروبي بمقدار 2 نقطة مئوية في يونيو، وأعلنت الحكومة عن أول مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك التخفيضات الضريبية لتعزيز خلق فرص العمل.

ونما الاقتصاد المجري بنسبة 5.3٪ في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ 15 عامًا.

وقال وزير المالية "ميهالي فارغا": "أن تدابير يونيو قد تدعم النمو بنسبة 4٪ تقريبًا العام المقبل".

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قال أوربان إنه قد يلزم اتخاذ المزيد من الخطوات للحفاظ على النمو الاقتصادي السريع.

ولم يوضح تفاصيل التدابير، ولكنه قال إن البرامج يجب أن تحسن القدرة التنافسية للمجر.

وتعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر مع تدهور آفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، والتي تمثل عبء التجارة الخارجية المجرية.

ويتوقع الاقتصاديون تباطؤ النمو الاقتصادي في المجر إلى 3.3 ٪ العام المقبل من 4.3 ٪ توقعات لعام 2019.