كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على رموز المعارضة الروسية قبل احتجاج موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تهدف المظاهرة غير المصرح بها والمزمع عقدها في وقت لاحق اليوم السبت في موسكو إلى الاحتجاج على رفض السلطات ترشيح العديد من أعضاء المعارضة لانتخابات مجلس المدينة في سبتمبر. أثار قرار منع المرشحين بسبب عدم كفاية التواقيع على عرائض الترشيح عدة أيام من المظاهرات هذا الشهر.
وكان أليكسي نافالني، أبرز ناشطي المعارضة في روسيا، قد دعا إلى احتجاج اليوم السبت، قائلًا إنه سيستمر حتى يُسمح للمرشحين المرفوضين بالترشح. وفي يوم الأربعاء، سجن نافالني لمدة 30 يومًا لدعوته إلى احتجاج غير مصرح به.
وقال إيفان زدانوف، أحد كبار الزملاء في سلاح البحرية، اليوم السبت على تويتر إنه احتُجز. كما تم اعتقال ايليا ياشين، وهو عضو بارز آخر في المعارضة.