كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على رموز المعارضة الروسية قبل احتجاج موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت الشرطة تواجدًا مكثفًا في مكتب رئيس بلدية موسكو قبل مظاهرة احتجاج متوقعة وتم اعتقال العديد من شخصيات المعارضة.

تهدف المظاهرة غير المصرح بها والمزمع عقدها في وقت لاحق اليوم السبت في موسكو إلى الاحتجاج على رفض السلطات ترشيح العديد من أعضاء المعارضة لانتخابات مجلس المدينة في سبتمبر. أثار قرار منع المرشحين بسبب عدم كفاية التواقيع على عرائض الترشيح عدة أيام من المظاهرات هذا الشهر.

وكان أليكسي نافالني، أبرز ناشطي المعارضة في روسيا، قد دعا إلى احتجاج اليوم السبت، قائلًا إنه سيستمر حتى يُسمح للمرشحين المرفوضين بالترشح. وفي يوم الأربعاء، سجن نافالني لمدة 30 يومًا لدعوته إلى احتجاج غير مصرح به.

وقال إيفان زدانوف، أحد كبار الزملاء في سلاح البحرية، اليوم السبت على تويتر إنه احتُجز. كما تم اعتقال ايليا ياشين، وهو عضو بارز آخر في المعارضة.

