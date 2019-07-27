كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات عمانية إيرانية وسط تصاعد التوتر في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل اعلام حكومية ايرانية أن الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية أجرى محادثات مع وزير الخارجية الايراني اليوم السبت مع تصاعد التوترات في الخليج بين طهران وواشنطن.

وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وكانت في السابق ملتقى بين البلدين، اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الثورة الإيرانية عام 1979.

وتواجه واشنطن وطهران مواجهة مطولة بشأن البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، وتصاعدت التوترات بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار فوق الخليج، وقالت الولايات المتحدة إنها أسقطت طائرة إيرانية واحدة على الأقل، وهو ما تنفيه طهران.

والتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع يوسف بن علوي بن عبد الله، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي، دون ذكر تفاصيل المحادثات.

وقال التلفزيون الحكومي "تمت الزيارة في إطار العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين بهدف تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الأخيرة، والعلاقات الثنائية، والقضايا الدولية".

