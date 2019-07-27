كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع علي المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع اليوم السبت على المتظاهرين الذين تحدوا تحذيرات السلطات بعدم السير في أحد الأحياء حيث استهدف حشد من الغوغاء المتظاهرين وهاجموا الناس بوحشية في محطة قطار قبل 6 ايام.

تدفق المتظاهرون الذين يرتدون ملابس سوداء عبر يوين لونغ، رغم رفض الشرطة منح الإذن بالمسيرة، مشيرة إلى مخاطر المواجهات بين المتظاهرين والسكان المحليين.

بالنسبة للمتظاهرين، كان ذلك بمثابة تحدٍ للمهاجمين الذين يرتدون ملابس بيضاء والذين ضربوا العشرات من الأشخاص ليلة الأحد الماضي، بمن فيهم بعض المتظاهرين الذين كانوا عائدين إلى ديارهم بعد الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة في الحركة المؤيدة للديمقراطية التي استمرت طوال الصيف.

وردد المتظاهرون وهم يتظاهرون في الشوارع " شرطة هونج كونج تعرف القانون وتخرق القانون."

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بعد أقل من ثلاث ساعات من بدء المسيرة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشد. وأصدرت الحكومة بيانًا في نفس الوقت تقريبًا حذرت فيه من أن الشرطة ستتحرك لتفريق المظاهرة.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة في بيان آخر إن الشرطة تشعر بالقلق إزاء "التدهور المحتمل للوضع"، وان "الشرطة تناشد أفراد الجمهور التزام الهدوء ومغادرة المنطقة في أقرب وقت ممكن حيث قد يحدث مشهد فوضوي في غضون فترة زمنية قصيرة."

كانت قد بدأت مظاهرات حاشدة في هونج كونج في أوائل الشهر الماضي ضد مشروع قانون لتسليم المجرمين كان من شأنه السماح بارسال المشتبه بهم لمحاكمتهم في البر الرئيسي بالصين، حيث يقول النقاد إن حقوقهم ستتعرض للخطر.

تم تعليق مشروع القانون في نهاية المطاف، إلا أن مطالب المحتجين قد تزايدت لتشمل إجراء انتخابات مباشرة، وحل المجلس التشريعي الحالي، والتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة في الأراضي الصينية.

