كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار الغزيرة تغمر معظم مناطق جنوب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤولون يمنيون انه قتل ستة أشخاص على الأقل عندما اجتاحت الفيضانات جنوب البلاد بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وقال المسؤولون اليوم السبت انه مازال هناك ثلاثة أشخاص على الأقل مفقودين في مقاطعتي أبين وشبوة التي ضربتها الأمطار الغزيرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

كما اضاف المسؤولون إن المياه أغرقت عشرات المزارع وقطعت الطرق وجرفت السيارات والماشية في أجزاء من كلتا المحافظتين، وأنه حدث انقطاع للتيار الكهربائي لمناطق بأكملها في أبين وشبوة.

تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنه غير مسموح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

تقع اليمن في الركن الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، وتطل على البحر الأحمر وبحر العرب. موسم الأمطار هو في فصلي الربيع والصيف.

