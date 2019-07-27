كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال الإنقاذ يقومون بإجلاء 700 راكب من قطار بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الداخلية الهندي إن رجال الانقاذ في الهند أخرجوا بأمان جميع الركاب البالغ عددهم 700 من قطار بعد أن علق بسبب مياه الأمطار الموسمية بين محطتين قرب مومباي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الهند لإدارة الكوارث في ولاية ماهاراشترا أن قطار ماهالاكسمي إكسبريس قد توقف بسبب الفيضانات في المسارات. كان القطار يحمل نحو 700 راكب.

وقال وزير الداخلية اميت شاه على تويتر إن جميع الركاب الـ 700 تم إنقاذهم بأمان.

بدأت القوة الوطنية لمواجهة الكوارث والبحرية في وقت سابق عملية إنقاذ بعد أن حذرت السلطات الركاب من التحرك. تم انقاذ المجموعة الاولى المؤلفة من 150 راكبا بعد ان تقطعت السبل بالقطار لمدة تسع ساعات في المنطقة التي تبعد حوالي 90 كيلومترا عن مومباي.

كان القطار قد غادر من مومباي حوالي الساعة 8:15 مساء الجمعة قبل أن يتعطل في الساعة 3 صباح السبت. وقالت وكالة برس ترست الهندية إن جميع الركاب في أمان.

