عشاق مسلم يستمتعون بحفله في طنجة: نحب كل شيء فيه..هو الأفضل عربيا-فيديو

فيديو: يونس الميموني

عاش جمهور مسلم، ليلة الجمعة السبت، في مدينة طنجة، أجواء استثنائية، في حفل افتتاح سهرات مهرجان تويزة، الذي انطلق أمس الخميس.

وقدم مسلم أمام عشاقه الذي كان بينهم عدد كبير من أبناء مدينته الأم طنجة، أغانيه الشهيرة التي رددها شباب وصغار معجبون بنجم الراب المغربي.

ويعتبر معجبو مسلم أن نجمهم مميزا في ساحة الراب المغربية والعربية أكثر من غيره، وأن موسيقاه هي المفضلة لديهم.

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واختارت إدارة مهرجان تويزة في دورته 15، ابن مدينة طنجة الذي لمع نجمه في سماء موسيقى الراب، من أجل أن يكون ربان سفينة سهرات المهرجان.