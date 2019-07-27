موسم عودة المحترفين.. نجوم فضلوا العودة للبطولة من أجل” انطلاقة جديدة”

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في المغرب، حركية عن سابقاتها، إذ بمجرد بدايتها سارعت مجموعة من الأندية الوطنية إلى ترميم صفوفها بلاعبين جدد تحسبا لمنافسات الموسم المقبل.

ولعل أبرز ما ميز “الميركاتو” الصيفي الحالي، هو عودة لاعبين فرضوا نجوميتهم بالأمس القريب داخل الملاعب المغربية، ليرحلوا إلى تجارب احترافية خارج أرض الوطن، بعد أن انهالت عليهم العروض.

ويتصدر فريقا الرجاء، والوداد البيضاويين، قائمة الأندية، التي تعاقدت، خلال فترة الانتقالات الحالية، مع لاعبين، قرروا العودة، مجددا، للتباري على المنافسات الوطنية.

وضم الفريق الأخضر نجمه السابق، محسن متولي، الذي غادر النادي، قبل 5 سنوات، إلى دوري نجوم قطر، حيث حمل ألوان الثلاثي القطري، الوكرة، والريان، والأهلي، ليقرر صاحب 33 سنة العودة إلى ناديه الأم في عقد يمتد لموسم واحد.

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لاعب آخر تعاقد معه الرجاء، سبق له التألق في المغرب، قبل أن يعرج على الاحتراف، ويتعلق الأمر بحميد أحداد، الهداف السابق للدفاع الحسني الجديدي، المنتقل في “الميركاتو” الصيفي الماضي إلى الزمالك المصري، غير أن فشله في الحفاظ على تألقه رفقة الفريق الأبيض، عجل بمسؤولي هذا الأخير إلى إعارته لسنة واحدة مع خيار الشراء للفريق الأخضر.

من جهته، ظفر الغريم التقليدي للرجاء، الوداد بصفقة لاعب صنع اسمه داخل الملاعب الوطنية، الدولي أيوب الكعبي، هداف القسم الثاني رفقة الراسينع البيضاوي، قبل موسمين، والمتألق مع نهضة بركان موسم 2018/2017، قبل الانتقال إلى نادي هيبي شينا فورتون الصيني، نجح الفريق الأحمر في ضمه إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لتكون عودة نجوم الأمس إلى المغرب، أبرز ما ميز فترة الانتقالات الصيفية المستمرة إلى غاية شتنبر المقبل.