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رحب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم السبت، بعودته لاعبه عبد الإله الحافيظي من الديار القطرية، بعد أن ظل هناك للعلاج من الإصابة التي تعرض لها في مباراة كأس السوبر الإفريقي، بين الرجاء والترجي التونسي.
ونشر الحساب الرسمي للفريق الأخضر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة للحافيظي رفقة عبد الرحيم شاكير، وأرفقها بتعليق: “مرحبا بعودتك عبد الإله الحافيظي، نتمنى لك الشفاء العاجل والعودة سريعا”.
وكان نجم الرجاء عاد إلى أرض الوطن قبل أسبوع، إذ استفاد من عطلة صيفية، علما أنه سيعود إلى قطر الشهر القادم، لاستكمال مراحل التعافي من إصابته، في أفق عودته إلى الميادين، شتنبر المقبل.
يذكر أن الحافيظي، تعرض للإصابة في آخر أنفاس نهائي كأس السوبر الإفريقي، متم مارس الماضي، في الدوحة القطرية، إذ لم يقو على إكمال دقائق المباراة، التي فاز بلقبها الرجاء، بهدفين لهدف، وقع للفريق الأخضر الحافيظي نفسه، وبدر بانون، بينما سجل للترجي اللاعب الجزائري يوسف بلايلي.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. الرجاء مرحبا بعودة الحافيظي: “مرحبا بعودتك نتمنى لك الشفاء العاجل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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