الزمالك المصري يرغب في “التخلص” من بوطيب.. والبطولة المغربية قد تكون وجهته

يتجه نادي الزمالك المصري، أحد أبرز أندية الدوري المصري الممتاز، إلى اسقاط إسم محترفه المغربي، خالد بوطيب، من لائحة اللاعبين الذين سيخوضون مباريات الفريق الموسم المقبل، وذلك بسبب تراجع مستواه، وعدم نيله ثقة النادي وجهازه التقني.

وحسب تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، فإن إدارة النادي، قررت إعادة اللاعب النيجيري، معروف يوسف، بعد أن كان معارا في الدوري العراقي، وسيحل محل خالد بوطيب، الذي خرج من حسابات النادي.

وأكدت المصادر ذاتها، أن بوطيب لديه عرضين اثنين، قد يعجلان أمر رحيله عن مصر، واحد من الدوري التركي الممتاز، وآخر من البطولة الاحترافية المغربية، دون تحديد الأندية المعنية.

Advertisements

وبصم بوطيب، على واحدة من أسوء مواسمه، الموسم المنقضي، رفقة الزمالك، حيث تراجعت غلته التهديفية، وكان محط انتقادات لاذعة من قبل عشاق النادي والإعلام المصري.