اليمن: الفيضانات تودي بحياة مصرع 6 أشخاص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 6 يمنيين، على الأقل، مصارعهم، عندما اجتاحت الفيضانات والسيول معظم جنوبي البلاد نتيجة هطول أمطار غزيرة.

وقال مسؤولون يمنيون، اليوم السبت، إن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في محافظتي أبين وشبوة، اللتين هطلت فيهما أمطار غزيرة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وجاء أن الأمطار الوحلية أغرقت عشرات المزارع، وقطعت الطرق، وجرفت سيارات وماشية في أجزاء من كلتي المحافظتين.

وأشار المسؤولون إلى انقطاع التيار الكهربائي اجتاح مناطق بأكملها في أبين وشبوة.

تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بداعي أنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.